Prima immagine per OnePlus Nord 2T e le sue originalissime fotocamere posteriori

OnePlus starebbe testando un nuovo smartphone in India. Si trattarebbe del nuovo Nord 2T, un dispositivo di fascia media dal design particolare, a partire dal posteriore realizzato in arenaria, così come è già accaduto per i primi dispositivi OnePlus. Anche il design del modulo fotografico posteriore è abbastanza diverso dal solito, visto che si può osservare una fotocamera molto grande che è quasi sicuramente l'unità principale e due più piccole posizionate all'interno di un secondo cerchio in modo asimmetrico.

OnePlus Nord 2T- Caratteristiche Tecniche