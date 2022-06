La prima (parziale) immagine reale di Nothing Phone (1) appare su un sito di e-commerce

Nothing è stata finora bravissima, com'era da aspettarsi, ad alimentare l'hype attorno al suo attesissimo smartphone Nothing Phone (1) , riuscendo al contempo a far trapelare pochissime fughe di notizie .

Purtroppo non è molto facile vederlo, ma il nuovo Nothing Phone (1) serve da trespolo per i due graziosi pappagallini. Quello che si riesce a scorgere sono i bordi piatti in metallo (stile iPhone), con le interruzioni per le antenne, e il modulo fotocamera sul lato sinistro (si sa che il telefono sarà dotato di una doppia fotocamera).

Ma non è finita qui. Un'altra notizia interessante arriva dal leaker Mukul Sharma, che ha condiviso uno screenshot di un sito di e-commerce in cui si mostra la possibilità di prenotare il nuovo Nothing Phone (1) per 2.000 rupie indiane (circa 24 euro). Da quello che si può vedere, il dispositivo sarà disponibile in diverse configurazioni, per spazio di archiviazione e opzioni colore e una volta che sarà presentato si potrà procedere al pagamento completo.