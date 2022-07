Il prezzo di Samsung Z Flip 4 potrebbe rimanere invariato, nel bene e nel male

Mancano poche settimane all'annuncio dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung: la società coreana infatti presentarà Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 il prossimo 10 agosto, e ovviamente buona parte delle novità in arrivo sono già trapelate negli scorsi mesi. Recentemente però, si è parlato del prezzo di Galaxy Z Flip 4, che dovrebbe restare invariato rispetto al suo predecessore.

Il leaker Sudhanshu Ambhore ha infatti svelato tutti i prezzi per il mercato europeo di Galaxy Z Flip 4: la versione base del dispositivo, con 128 GB di memoria interna, dovrebbe costare € 1080, la versione intermedia con 256 GB di memoria interna dovrebbe costare € 1160 e infine la versione da 512 GB di memoria interna dovrebbe costare € 1280. Probabilmente, in Italia, questi prezzi saranno leggermente alzati: nel 2021, al momento del lancio, Galaxy Z Flip 3 era proposto a € 1099, per cui è lecito aspettarsi questo prezzo anche per il suo successore.

Brutte notizie invece per il mercato statunitense: Galaxy Z Flip 3, al momento del lancio, era infatti proposto a $ 999, praticamente l'unico smartphone pieghevole acquistabile con meno di mille dollari, ma Galaxy Z Flip 4 dovrebbe costare $ 1099, con un aumento di ben 100 dollari.

Il motivo dell'aumento di costo negli USA è presto detto: le catene di approvvigionamento hanno ancora qualche problema e la crisi dei semiconduttori continua ad essere una costante da ormai un paio d'anni. A questi fattori, si aggiunge anche la guerra in Ucraina e tutte le conseguenze che il conflitto comporta. Fortunatamente, in Italia il prezzo dovrebbe rimanere invariato, ma ne avremo la conferma solo il 10 agosto.