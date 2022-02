Samsung Galaxy S22 e Tab S8: tutti i prezzi in Italia, da 799 a 1.689 euro

Samsung ha appena presentato la famiglia Galaxy S22 e la famiglia Galaxy Tab S8, ma tra versione Plus ed Ultra, più i vari tagli di memoria, arriviamo a ben 19 dispositivi diversi. ecco quindi che in questo articolo troverete riassunti tutti i prezzi dei nuovi smartphone e tablet Samsung, incluse le promozioni disponibili solo al lancio, in modo da capire subito quale modello si adatti meglio alle vostre tasche (in tutti i sensi).