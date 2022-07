Arriva anche il prezzo di Samsung Galaxy Z Fold 4 e Buds 3 Pro: troppo cari?

Il 10 agosto, durante l'evento Unpacked, Samsung presenterà al mondo i suoi nuovi smartphone pieghevoli: stiamo parlando ovviamente di Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, che probabilmente saranno anche accompagnati dalle cuffie Bluetooth Galaxy Buds 3 Pro. Nonostante manchi ancora qualche giorno, conosciamo già buona parte dei dettagli dei prodotti, e ora anche tutti i prezzi.

Proprio ieri infatti vi abbiamo parlato del prezzo di Galaxy Z Flip 4, che dovrebbe rimanere invariato (almeno per il mercato europeo), mentre adesso sono spuntati i prezzi di Galaxy Z Fold 4 e delle Galaxy Buds 3 Pro. Questa volta però non ci sono delle buone notizie riguardanti lo smartphone: il prezzo sarà più elevato rispetto al predecessore al momento del lancio.

Stando agli ultimi rumor, Galaxy Z Fold 4 in versione da 256 GB di memoria dovrebbe costare € 1.864 (contro i € 1800 di Galaxy Z Fold 3), mentre Galaxy Z Fold 4 in variante da 512 GB dovrebbe costare € 1982 (contro i € 1900 di Galaxy Z Fold 3). Staremo a vedere quali saranno i prezzi precisi per l'Italia, ma visto il leak bisognerà aspettarsi un aumento di circa € 100 rispetto alla scorsa generazione di pieghevoli.

Per quanto riguarda invece le cuffie, ci sono delle buone notizie: le Galaxy Buds 3 Pro avranno lo stesso prezzo del modello dello scorso anno, ovvero circa € 230. Dal leak, scopriamo anche che le cuffie saranno disponibili in tre diverse colorazioni: grigio, viola e bianco.

Ricordiamo che Galaxy Z Flip 4 avrà un prezzo simile a quello del predecessore: la versione base del dispositivo, con 128 GB di memoria interna, dovrebbe costare € 1080, la versione intermedia con 256 GB di memoria interna dovrebbe costare € 1160 e infine la versione da 512 GB di memoria interna dovrebbe costare € 1280.