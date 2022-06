Svelati i prezzi per l'Europa dei nuovi smartphone Motorola

Il fratello minore, Motorola Edge 30 Lite , arriverà invece in tre colorazioni (Silver, Veri Peri e Moonless Night), e monterà 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna nella sua variante base . In questo caso, abbiamo molti più dettagli sullo smartphone: per il processore, si parla di Snapdragon 695 , batteria da 4020 mAh e ricarica rapida a 30 W . La fotocamera principale dovrebbe essere da 64 MP , unita a una da 12 MP ultrawide e una fotocamera frontale da 13 MP . Infine, Edge 30 Lite dovrebbe montare un pannello POLED da 6,28 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz . Lo smartphone sarà proposto a € 399.

Motorola è pronta a rinnovare la sua lineup di smartphone : l'azienda infatti rilascerà presto ben quattro nuovi dispositivi , che spaziano da top di gamma come Edge 30 Fusion fino a dispositivi base di gamma come Motorola E12 , che avrà un prezzo di poco superiore ai 100 euro. Nel mezzo, trovano posto Motorola Edge 30 Lite e Motorola G32 . Il leaker OnLeaks è però riuscito a scovare quelli che saranno i prezzi per l'Europa di tutti e quattro gli smartphone.

Motorola G32 invece monterà 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna e sarà disponibile in Silver e Grey. Precedenti rumor parlavano di un SoC Unisoc T606, display da 6,5 pollici IPS con refresh rate a 90 Hz e fotocamera frontale da 8 MP posta in un foro sullo schermo. Per la fotocamera posteriore, si parla di 16 MP per il sensore principale e 2 MP per quello di profondità e quello macro. Infine, la batteria dovrebbe essere da 5000 mAh. Motorola G32 costerà € 229.

Infine, il dispositivo più economico (e anche quello di cui si hanno meno notizie): Motorola E12 costerà "solo" € 139 e monterà 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Purtroppo questo è tutto quello che sappiamo: per tutti e quattro gli smartphone, è ancora sconosciuta la data di presentazione in Europa, e inoltre non sappiamo se tutti arriveranno effettivamente anche in Italia.