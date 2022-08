Quando e dove guardare la presentazione di OnePlus 10T

OnePlus non ha nascosto la sua volontà di puntare decisamente forte su OnePlus 10T, uno smartphone che dovrebbe offrire prestazioni di livello – sulla scia di OnePlus 10 Pro – ad un prezzo non eccessivamente elevato. La presentazione del dispositivo avverrà oggi, 3 agosto, alle ore 16:00, a New York (si tratta della prima presentazione dal vivo di OnePlus dopo la pandemia). Sarà possibile seguire il lancio, inoltre, anche in diretta streaming su questa pagina.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche del flagship dell'azienda, non c'è molto da sapere. Difatti, nelle precedenti settimane è trapelato sia il design dello smartphone che molte delle sue caratteristiche, a partire da un supporto alla ricarica rapida da ben 150 W (con una batteria da 4.800 mAh) e dal display da 6,7" Fluid AMOLED. Non mancherà poi la presenza del processore di Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1, affiancato da un massimo di 16 GB di Ram e 512 GB di memoria UFS 3.1 (la configurazione "minima" dovrebbe essere 8 GB / 128 GB).