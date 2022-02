Preoccupati per un neo? I futuri telefoni Huawei potrebbero avvisarvi se c'è un problema

Huawei crolla ma non si dà per vinta. Nonostate i problemi dovuti alle sanzioni commerciali statunitensi, il dipartimento di ricerca e sviluppo dell'azienda sta sviluppando costantemente nuovi telefoni e tecnologie. Abbiamo recentemente visto il nuovo P50 Pocket, che presenta un display a copertura rotonda che può essere utilizzato anche come specchio intelligente con una modalità di rilevamento della protezione solare. Una volta attivato, il telefono misura se è stata applicata una quantità sufficiente di crema solare sul viso e se è distribuita uniformemente, e può anche rilevare se il trucco è stato rimosso correttamente. Tutto questo è possibile grazie ad una fotocamera iperspettrale da 32 MP.

Sembra che il produttore cinese abbia idee ancora più creative per il futuro. Huawei ha depositato un brevetto per la tecnologia delle fotocamere che dovrebbe consentire di analizzare la struttura del viso e della pelle, al fine di fornire consigli basati su eventuali variazioni. La documentazione, di 43 pagine, è intitolata "Metodo di analisi dell'aspetto e dispositivo elettronico". Nel fascicolo si menziona un sistema a tripla fotocamera in grado di acquisire immagini facciali 3D al fine di eseguire un'analisi facciale accurata.