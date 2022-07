Prenotare Nothing Phone (1) con WindTre è già possibile

A valle dell'annuncio ufficiale fatto pochi giorni fa, conosciamo in tutti i suoi dettagli l'atteso Nothing Phone (1), lo smarpthone lanciato sul mercato dall'azienda fondata da Carl Pei.

Sappiamo anche che il dispositivo sarà commercializzato in Italia al prezzo di lancio che parte da 499€. Ora capiamo come procedere al preordine con WindTre, l'unico operatore in Italia che ha in catalogo il nuovo Nothing Phone (1).

Tramite il sito ufficiale di WindTre è infatti già possibile prenotare Nothing Phone (1), per abbinarlo a rate a una delle offerte proposte dall'operatore. Nello specifico si potrà prenotare lo smarpthone fino al 20 luglio, inserendo i propri dati e il punto vendita al quale ci si vuole riferire. A partire dal 21 luglio coloro che lo hanno prenotato verranno convocati per il ritiro.

Sia chiaro che non tutti lo riceveranno il 21 luglio, bisogna capire la disponibilità del dispositivo per il nostro mercato, e per i punti vendita autorizzati WindTre.

Nothing Phone (1) con WindTre è abbinabile alle seguenti offerte:

WindTre Smart Pack Protect 5G Unlimited Summer Edition (minuti illimitati, 200 SMS e GB illimitati 5G a 24,99 euro al mese) + Nothing Phone (1) a 7,99 euro in più al mese per 30 mesi ;

; WindTre Smart Pack Protect 200 5G Summer Edition (minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB 5G a 16,99 euro al mese) + Nothing Phone (1) a 10,99 euro in più al mese per 30 mesi ;

; WindTre Di Più Full 5G Summer Edition (minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB 5G a 14,99 euro al mese) + Nothing Phone (1) a 10,99 euro in più al mese per 30 mesi.

Oltre a quelle viste, sarà possibile abbinare Nothing Phone (1) a rate anche a offerte con vincolo di permanenza pari a 24 mesi. Inoltre, per i clienti WindTre sarà possibile acquistare lo smartphone a tariffe promozionali: si parla di 12,99 euro in più al mese per coloro che hanno attivato offerte Limited Edition e di 15,99 euro in più al mese per gli altri.

Per maggiori dettagli vi suggeriamo di consultare il sito ufficiale WindTre, dove troverete tutte le combinazioni tariffarie disponibili per l'acquisto di Nothing Phone (1).