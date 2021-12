Potete già assaporare OPPO Find N: ecco gli sfondi ufficiali

In attesa che OPPO Find N arrivi ufficialmente sul mercato, possiamo averne un assaggio grazie agli sfondi ufficiali appena trapelati online. Si tratta di 9 immagini , tutte centrati su temi astratti e tonalità dominanti differenti, che arrivano alla risoluzione di 1.920 x 1.792 pixel e 2.560 x 2.560 pixel .

Potete scaricare gli sfondi a risoluzione originale direttamente tramite il link qui in basso. Vi ricordiamo che OPPO Find N arriverà in Cina dal prossimo 23 dicembre, mentre ancora tutto tace per il suo lancio internazionale.