POCO X4 Pro 5G ufficiale: il nuovo non-top di gamma Xiaomi dal prezzo irresistibile

Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6,67'' AMOLED FDH+ (1.080 x 2.400 pixel), DCI-P3, 1.200 nit picco, refresh 120Hz, touch sampling rate 360Hz, Gorilla Glass 5

: 6,67'' AMOLED FDH+ (1.080 x 2.400 pixel), DCI-P3, 1.200 nit picco, refresh 120Hz, touch sampling rate 360Hz, Gorilla Glass 5 CPU : Qualcomm Snapdragon 695 5G

: Qualcomm Snapdragon 695 5G RAM : 6 / 8 GB LPDDR4X

: 6 / 8 GB LPDDR4X Archiviazione : 128 / 256 GB UFS 2.2 espandibile (con microSD fino a 1 TB)

: 128 / 256 GB UFS 2.2 espandibile (con microSD fino a 1 TB) Fotocamera posteriore : Principale : 108 megapixel, f/1.9, pixel da 2,1 µm (9-in-1), 1/1,52'' Grandangolo : 8 megapixel, f/2.2, FOV 118° Macro : 2 megapixel, f/2.4

: Fotocamera anteriore : 16 megapixel, f/2.4

: 16 megapixel, f/2.4 Connettività : hubrid dual SIM, 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, IR, jack audio

: hubrid dual SIM, 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, IR, jack audio Dimensioni : 164,19 x 76,1 x 8,12 mm

: 164,19 x 76,1 x 8,12 mm Peso : 205 grammi

: 205 grammi Batteria : 5.000 mAh con ricarica a 67 Watt

: 5.000 mAh con ricarica a 67 Watt OS: Android con MIUI 13 for POCO

POCO X4 Pro 5G ha 4 elementi su cui puntare, come il suo nome. Anziuttto il display AMOLED ad elevato refresh di 120Hz, con una risposta al tocco rapidissima: è la prima volta che POCO impiega uno schermo di questo tipo sulla serie X, forte anche della certificazione SGS Eye Care, per essere "delicato alla vista" durante lunghe sessioni di gioco.

Secondo elemento (non in ordine di importanza): la fotocamera principale da 108MP, con un ampio sensore da 1/1.52", anch'esso al suo debutto su un POCO. Al suo fianco abbiamo un utile grandangolo ed un ben più inutile macro da 2 MP. Tra le funzioni software citiamo selfie panoramico, slow motion, dual-video, time-lapse, movie filter e kaleidoscope, per "dare vita a qualsiasi filmato".

Terzo elemento: il processore Snapdragon 695 5G a 6nm, con in più la possibilità di prendere in prestito 3 GB dallo spazio di archiviazione per trasformarli in ulteriore RAM (Dynamic RAM Expansion Technology).

Infine abbiamo una generosa batteria da 5.000mAh, che promette più di 15 ore di riproduzione video, 25 ore di lettura, e 191 ore di musica in riproduzione con una sola carica. La ricarica è poi molto rapida, con il 70% raggiunto in soli 22 minuti, e la carica completa in 41 minuti.

Ultime note per i due speaker stereo Hi-Res, la certificazione IP53 di resistenza agli schizzi, il lettore di impronte digitali nel tasto di accensione ed il motore lineare Z-axis per "vibrazioni più forti con un feedback più realistico durante il gioco". Ciliegina sulla torta: 2 mesi di YouTube Premium in omaggio.