POCO X4 Pro 5G: non aspettatevi grandi rivoluzioni rispetto al predecessore

Poco X4 Pro 5G ha già iniziato a ricevere tutte le certificazioni necessarie per la commercializzazione e dunque è trapelata buona parte della scheda tecnica. Lo smartphone sarà rilasciato in due versioni: quella internazionale, con numero identificativo pari a 2201116PG , e quella indiana, con invece numero identificativo pari a 2201116SG .

Lo smartphone monterà un display AMOLED da 6,67 pollici, in risoluzione FullHD+ e con refresh rate a 120 Hz, SoC Snapdragon 695 e fino a 8GB di RAM. Per la memoria interna si parla di 128 GB UFS 2.1, mentre per la batteria si parla di 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67 W. La fotocamera frontale sarà da 16 MP, mentre quelle posteriori saranno in configurazione 108 MP + 8 MP + 2 MP.

Purtroppo non sappiamo ancora quando lo smartphone sarà rilasciato.