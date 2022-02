POCO X4 Pro 5G e POCO M4 Pro in arrivo: ecco la data di lancio

Sarà il 28 febbraio il giorno in cui POCO presenterà ufficialmente i suoi due nuovi medio-gamma. Parliamo di POCO X4 Pro 5G e POCO M4 Pro , due dispositivi che molto probabilmente arriveranno con una scheda tecnica molto interessante per il target di prezzo della gamma media.

Si intravedono delle importanti novità per POCO , l'azienda cinese collegata a Xiaomi, sul fronte del mercato smartphone per l'Italia. È stata annunciata la data del prossimo evento ufficiale .

Di POCO X4 Pro 5G abbiamo già parlato nelle scorse settimane, un dispositivo che dovrebbe avere molto in comune con Redmi Note 11 Pro che abbiamo visto in Italia. Per quanto riguarda POCO M4 Pro invece presumiamo che si tratterà di una variante LTE del modello 5G che abbiamo conosciuto l'anno scorso.

Potrete seguire in diretta l'evento ufficiale di POCO, che si terrà il 28 febbraio alle ore 13 in Italia, attraverso tutti i canali social dell'azienda.