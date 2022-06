POCO X4 GT ufficiale in Italia: occhio al prezzo di lancio!

POCO cala due assi sul mercato italiano quest'oggi: POCO F4, del quale parliamo in questo articolo, e POCO X4 GT, che illustreremo a breve, e che di fatto è il gemello del Redmi Note 11T Pro, segno ulteriore della trinità rappresentata da POCO, Redmi e Xiaomi. Ma non perdiamoci in chiacchiere, e vediamo subito com'è fatto il modello che arriverà da noi.