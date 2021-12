POCO X3 Pro è stato uno dei bestseller del Black Friday 2021

POCO X3 Pro ha fatto ancora meglio e passa alla storia come uno dei bestseller dello scorso Black Friday. A dirlo è il Senior Exceutive di Xiaomi, Lu Weibing . POCO X3 Pro è stato lo smartphone più venduto su Amazon in sei dei principali mercati europei: Spagna, Francia, Germania, Italia , Paesi Bassi e Regno Unito.

Anche in Italia infatti abbiamo visto POCO X3 Pro in una ghiotta offerta a 199 euro per poco tempo. Fateci sapere se anche voi ne avete approfittato e se avete contribuito al successo di POCO X3 Pro.