POCO M5 ed M5s svelati su Aliexpress: quante varianti!

POCO vuole tornare protagonista nel mercato smartphone, un settore nel quale si è distinta particolarmente anche in Italia grazie ai suoi medio-gamma dal prezzo accattivante.

Offerte Amazon

Giusto pochi giorni fa abbiamo appreso della volontà di POCO di presentare due nuovi dispositivi, tanto sui mercati internazionali quanto in quello italiano. Parliamo di POCO M5 e POCO M5s, quelli che arriveranno come successori della serie POCO M4, apprezzata anche nel nostro mercato a partire dallo scorso.

Nelle ultime ore sono trapelati interessanti dettagli su cosa aspettarci dai nuovi modelli di POCO. Su AliExpress infatti, il ben noto store cinese, sono trapelate le pagine di vendita dei due dispositivi. Queste ci suggeriscono quali saranno le varianti che arriveranno sul mercato.

Per entrambi i modelli vediamo diverse alternative che si differenziano per quantitativo di RAM e storage interno. Andiamo a vedere insieme quelle previste per POCO M5: