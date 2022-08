Avete voglia di nuovi POCO? Nuovi modelli arrivano in Italia

POCO vuole tornare protagonista nel mercato smartphone, un settore nel quale si è distinta particolarmente anche in Italia grazie ai suoi medio-gamma dal prezzo accattivante.

Nelle ultime ore l'azienda cinese, sub-brand della più poliedrica Xiaomi, ha fatto un importante annuncio che riguarda da vicino il mercato italiano. POCO si prepara infatti a lanciare due nuovi dispositivi in Italia.

Stiamo parlando di POCO M5 e POCO M5s, quelli che arriveranno come successori della serie POCO M4, apprezzata anche nel nostro mercato a partire dallo scorso. Si tratterà molto probabilmente di due dispositivi di gamma media. Non è escluso che presenteranno una connotazione gaming, vista l'immagine teaser di lancio.

Come potete appunto vedere dal teaser di lancio, che trovate proprio qui sotto, i nuovi POCO M5 e POCO M5s verranno lanciati ufficialmente il prossimo 5 settembre, con un evento in streaming che potrete seguire in diretta sui canali social di POCO a partire dalle ore 14.