POCO M4 pronto alla battaglia tra gli entry-level: display a 90 Hz e fotocamera da 64 MP

Anche in questo 2022 appena iniziato POCO , l'azienda consociata a Xiaomi e specializzata nei dispositivi di gamma bassa e media, vuole far parlare di sé nel mercato smartphone. L'azienda sta preparando il lancio del nuovo POCO M4 .

Il dispositivo dovrebbe essere presentato ufficialmente a febbraio e arrivare tanto nel mercato indiano quanto in quelli internazionali. Rimane da capire se POCO sceglierà di lanciarlo anche in Italia come ha fatto per il suo predecessore.