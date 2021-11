POCO M4 Pro 5G ufficiale: una promo di lancio da non farsi sfuggire

POCO M4 Pro 5G è il nuovo medio gamma tutto concretezza della sussidiaria di Xiaomi. Uno smartphone che sembra offrire sulla carta delle specifiche molto ben bilanciate, assieme al solito prezzo giusto.

POCO M4 Pro 5G: Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6,6'' FHD+ (1.080 x 2.400 pixel), 450 nit, 90Hz refresh, 240Hz touch sampling rate, DCI-P3, Gorilla Glass 3

: 6,6'' FHD+ (1.080 x 2.400 pixel), 450 nit, 90Hz refresh, 240Hz touch sampling rate, DCI-P3, Gorilla Glass 3 CPU : MediaTek Dimensity 810 octa-core (2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55) con GPU Mali-G57 MC2

: MediaTek Dimensity 810 octa-core (2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55) con GPU Mali-G57 MC2 RAM : 4 / 6 GB LPDDR4X

: 4 / 6 GB LPDDR4X Memoria interna : 64 / 128 GB UFS 2.2 espandibile

: 64 / 128 GB UFS 2.2 espandibile Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, f/1.8 Grandangolo : 8 megapixel, f/2.2, FOV 119°

: Fotocamera frontale : 16 megapixel, f/2.45

: 16 megapixel, f/2.45 Connettività : dual 5G, LTE, Wi-Fi ac dual-band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, jack audio, infrarossi, USB-C

: dual 5G, LTE, Wi-Fi ac dual-band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, jack audio, infrarossi, USB-C Batteria : 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W (alimentatore incluso), da 0 a 100% in 59 minuti

: 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W (alimentatore incluso), da 0 a 100% in 59 minuti Dimensioni : 163,56 x 75,78 x 8,75 mm

: 163,56 x 75,78 x 8,75 mm Peso : 195 grammi

: 195 grammi OS: Andorid 11 con MIUI 12.5 for POCO POCO M4 Pro 5G integra un lettore di impronte digitali nel tasto di accensione, ed ha un curioso design sul retro, realizzato in plastica, dove sembrano esserci chissà quanti sensori, quando invece sono soltanto due fotocamere. E sia chiaro che lo diciamo in senso positivo: troppo spesso abbiamo visto sensori buttati lì solo per fare numero (depth e/o macro), mentre POCO ha giustamente scelto la via della concretezza. POCO M4 Pro 5G è anche il primo smartphone della serie M con una fotocamera da 50MP, che offre tra le sue modalità di scatto il Night Mode, Caleidoscopio, Slow motion e Video Time-lapse, ma ci sono anche numerosi filtri più o meno artistici. Sulla camera frontale abbiamo invece i selfie panoramici.

La gestione dinamica del refresh rate dovrebbe poi assicurare una buona esperienza utente, con un occhio di riguardo per l'autonomia. I video vengono riprodotti a 60fps, i film a 25fps, i giochi a 60 o 90 fps a seconda del tipo di contenuto. In più, per godere al meglio dei media, ci sono una coppia di speaker stereo ed feedback aptico che vibra in base alle azioni di gioco.

Uscita e Prezzo