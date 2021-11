POCO M4 Pro 5G sta arrivando in Italia: dove e quando (aggiornato con streaming)

Purtroppo non abbiamo alcuna informazione al riguardo, se non che si tratterà logicamente del successore di quel POCO M3 Pro che avevamo già recensito lo scorso giugno, e che adesso è disponibile a poco più di 240 euro

#Powerupyourfun è l'hashtag scelto da POCO per il lancio di M4 Pro 5G , un nuovo smartphone appartenente quindi alla linea "mediana" dell'azienda.

L'evento di lancio di POCO M4 Pro 5G è fissato per martedì 9 novembre alle ore 13.00, quindi non dovremo attendere molto per scoprire chi sia.