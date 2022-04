Trapelate alcune specifiche di POCO M4 5G: chip Mediatek Dimensity 700 e fotocamera da 50 MP

Presto potrebbe debuttare un nuovo smartphone POCO : si tratta dell'M4 5G. L'ufficialità, in tal senso, ancora non è arrivata, tuttavia, negli scorsi giorni, sono trapelate alcune immagini che indicano qualche specifica tecnica.

Si parte dal display da 6,5", LCD con un refresh rate di 90 Hz. Il processore, invece, dovrebbe essere un MediaTek Dimensity 700. Lato fotocamera, i sensori saranno due: quello principale da 50 MP ed uno per le macro da 2 MP (frontale da 8 Mp). Inoltre, il dispositivo, dal peso di 200 grammi, dovrebbe avere una batteria da 5.000 mAh con probabile supporto rapido. Tra l'altro, non dovrebbe mancare la certificazione IP52.

Per quanto riguarda l'uscita e l'eventuale prezzo, infine, nessuna novità. Tuttavia, per l'annuncio ufficiale potrebbe non mancare molto.