Poco M4 5G arriva in Europa: si parte da 199 euro

POCO M4 5G: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Il nuovo POCO M4 5G arriva ufficialmente nel mercato europeo a partire da oggi 17 agosto. Al momento non sono stati condivisi i prezzi di lancio ufficiali per l'Italia. Di seguito trovate quelli per il mercato francese:

4/64GB: 199,90 euro

6/128GB: 219,90 euro

Riguardo il suo debutto in Italia non ci aspettiamo grosse variazioni di prezzo rispetto alla Francia. Molto probabilmente i prezzi per l'Italia rimarranno invariati rispetto a quanto appena visto. Torneremo ad aggiornarvi una volta che il dispositivo sarà disponibile anche sullo store ufficiale POCO in Italia.