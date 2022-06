POCO F4 ufficiale: il più sottile, il più veloce e con un prezzo da medio gamma

Come anticipato la scorsa settimana, POCO ha annunciato ufficialmente anche per l'Italia i nuovi POCO F4 e POCO X4 GT. In questo caso ci occupiamo del primo dei due, che spicca per essere il dispositivo più sottile mai realizzato da POCO, ma anche uno uno dei migliori per rapporto prestazioni/prezzo.

"Fratello minore" del già noto POCO F4 GT, a bordo troviamo il chip Snapdragon 870, con core che arrivano alla velocità di 3,2 Ghz (la velocità di clock più alta mai vista su uno smartphone POCO).

Completano la scheda tecnica i banchi di RAM LPDDR5 (6 GB o 8 GB) e le memorie interne UFS 3.1 (128 o 256 GB). POCO ha posto grande attenzione anche al comparto fotografico, con tripla fotocamera posteriore il cui sensore principale, da 64 megapixel, è il primo dell'azienda con stabilizzatore ottico dell'immagine (OIS). Ma vediamo in dettaglio la scheda tecnica completa.