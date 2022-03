POCO F4 potrebbe essere un volto già noto

Continua la pioggia di smartphone presentati da Xiaomi , con incroci e rebrand tra le sue sottomarche Redmi e POCO a seconda del mercato in cui vengono lanciati. Dopo le voci che vedono il nuovo POCO F4 Pro come una versione globale del Redmi K50 Pro+ per la Cina, parliamo oggi del POCO F4 , il successore del concreto POCO F3 .

Ma cosa ci fa pensare che questo telefono sia il POCO F4? Xiaomi certo non aiuta, ma ha presentato la versione per la Cina del Redmi K40S con il nome in codice "Munich" e numero di modello 22021211RC. Il dispositivo è stato poi certificato anche per il mercato indiano e per quello globale, con codice di modello 22021211RG, e proprio questo è apparso su Geekbench (immagine sopra) con lo stesso nome in codice "Munich".

Dalle certificazioni risulta che il telefono si chiamerà POCO F4 (mentre in precedenza, per aggiungere ulteriore confusione, si pensava si sarebbe chiamato K50) ed avendo lo stesso nome in codice sembra piuttosto probabile che sia sempre lo stesso telefono (Redmi K40S), ma "rinominato" per un altro mercato. La società non ha ancora confermato, ma continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.