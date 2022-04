Il nuovo Poco F4 GT con Snapdragon 8 Gen 1 verrà presentato il 26 aprile

Dopo mesi di indiscrezioni, Poco è pronta a far debuttare il Poco F4 GT. La società, infatti, ha annunciato che il lancio è stato fissato per il 26 aprile e che l'evento verrà trasmesso in diretta sul proprio canale Youtube (alle ore 12:00). Prima di scoprire le presunte specifiche del dispositivo, potrebbe essere utile consultare sia la nostra guida sui migliori smartphone Android che quella sui dispositivi 5G, sempre Android.

Per quanto riguarda le caratteristiche del nuovo Poco, secondo alcuni dovrebbe essere simile (se non uguale) al Redmi K50 Gaming. Dunque, dovrebbe essere equipaggiato con un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, abbinato a 12 GB di RAM. Il display da 6,67" sarà di tipo OLED con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. La batteria, invece, sarà da 4.700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 Watt.