POCO F4 GT è un concentrato di tecnologia, il sogno di ogni gamer

POCO scala una nuova vetta e lancia POCO F4 GT,il massimo della potenza

Presentati anche gli auricolari POCO Buds Pro Genshin Impact Edition e lo smartwatch POCO Watch per un'esperienza utente ancora più coinvolgente

Milano, 26 aprile 2022 – POCO, brand popolare tra i giovani appassionati di tecnologia, annuncia il lancio globale di POCO F4 GT, il nuovo smartphone di livello flagship e campione di performance, insieme ai primi device AIoT, POCO Buds Pro Genshin Impact Edition e POCO Watch.

POCO F4 GT offre prestazioni impressionanti ai massimi livelli grazie al processore Snapdragon ® 8 Gen 1 a 4 nm, sostenuto da una sofisticata tecnologia LiquidCool 3.0, un display flat AMOLED con refresh rate a 120Hz, trigger magnetici pop-up e l'inimitabile sistema di ricarica HyperCharge a 120W. POCO Buds Pro Genshin Impact Edition offrono invece, l'esperienza di ascolto più coinvolgente possibile per gli utenti, specialmente per i mobile gamer e i fan di Genshin Impact – con un design nuovo fiammante, IA auto-adattiva di cancellazione del rumore e una batteria con una capacità di 28 ore [1]. Infine, il nuovo POCO Watch, che con più di 100 modalità di fitness integrate, un cardiofrequenzimetro di 24 ore e fino a 14 giorni di durata della batteria, è progettato per gli amanti del fitness che hanno a cuore la loro salute personale e il proprio benessere [2].

"Oggi siamo davvero entusiasti di svelare il POCO F4 GT. Grazie a una user experience che abbina l'assenza di compromessi ad un prezzo sorprendentemente accessibile, crediamo che POCO F4 GT diventerà l'essenziale compagno quotidiano per tutti i giovani appassionati di tecnologia, soprattutto i gamer" - ha dichiaratoo Angus Ng Head of Product Marketing di POCO Global. "Siamo anche molto elettrizzati dal lancio della prima linea di prodotti AIoT POCO, a partire dalle POCO Buds Pro Genshin Impact Edition e POCO Watch. La nostra massima priorità è quella di soddisfare le diverse esigenze dei consumatori creando offerte di prodotto diversificate".

POCO F4 GT: The APEX of power

Con un processore premium Snapdragon® 8 Gen 1 a 4nm e un processore octa-core a 3.0 GHz, POCO F4 GT ha tutti i requisiti per conquistare i giovani esperti di tecnologia, soprattutto gli hardcore gamer. Il potente chipset Android aumenta le prestazioni della CPU del 20% e le prestazioni della GPU fino al 50%; e al contempo, POCO F4 GT offre una RAM LPDDR5 completa con fino a 6400Mbps per tempi di caricamento più brevi, insieme a una ROM UFS 3.1 aggiornata.

Il vero test per un mobile gaming smartphone è la gestione del calore. Chiedere a un piccolo dispositivo di funzionare per periodi prolungati può portare a prestazioni inferiori. Per questo motivo, POCO F4 GT è dotato dell'ultima LiquidCool Technology 3.0, uno dei sistemi di raffreddamento più avanzati del settore. Il sistema di raffreddamento VC doppio da 4.860 mm² riesce ad abbattere le alte temperature, dando vita a un device potente e ottimizzato per eseguire intense sessioni di gioco [3].

Ad alimentare la propria potenza, POCO F4 GT è dotato del primo sistema di ricarica HyperCharge a 120W di POCO e una grande batteria da 4,700mAh, che può essere caricata completamente in 17 minuti. Inoltre, se i gamer hanno bisogno di energia extra a metà gioco, POCO F4 GT può caricare la sua batteria al 100% in soli 27 minuti [4]. Ma POCO F4 GT non ha solo tempi di ricarica rapidi: la durata della batteria può essere preservata in modo ottimale come beneficio della sua funzione AdaptiveCharge, che impedisce alla batteria di sovraccaricarsi nella fase critica di carica dall'80% al 100% per tutta la notte [5].

I trigger magnetici pop-up, pronti alla battaglia non appena vengono chiamati, impreziosiscono una configurazione che ha superato le aspettative. Sono in grado di gestire 1,5 milioni di pressioni e sono stati testati su più di 100 noti videogame [6], assicurando stabilità, reattività e durata imbattibili. In più, per garantire un'esperienza di gioco ancora più premium, il CyberEngine, uno dei migliori motori lineari disponibili su smartphone Android, offre maggiori varietà di vibrazione. POCO F4 GT è pronto per tutte le prove a cui gli utenti decideranno di sottoporlo, dalle più estese sessioni di mobile gaming all'uso quotidiano. Al di fuori del gaming mode, i trigger possono essere utilizzati anche come escamotage per l'accesso rapido in movimento, o una scorciatoia per attivare la fotocamera, la registrazione dello schermo o la torcia.

Alla pressione di un pulsante, gli utenti possono accendere lo schermo e restare ammaliati dal display flat AMOLED da 6,67 pollici e 10-bit TrueColor, che in combinazione con il touch sampling rate da 480Hz e il refresh rate a 120Hz, danno vita alle immagini. Che si tratti di un gioco o di un contenuto in streaming, lo spettro di colori true-to-life esce dallo schermo, mentre POCO F4 GT lavora simultaneamente per mantenere l'accuratezza del colore nelle impostazioni di bassa luce e per proteggere gli occhi dei suoi utenti durante video maratone grazie all'oscuramento ad alta frequenza PWM. Il display di POCO F4 GT ha stabilito ed eguagliato 15 record di prestazioni da Display Mate ed è classificato come schermo A+.

Per esprimere il massimo della potenza, POCO ha inoltre aggiunto un altro servizio alle caratteristiche inziali del suo ultimo dispositivo: gli utenti possono godere di un servizio post-vendita premium, che offre una riparazione gratuita dello schermo entro i primi 6 mesi dopo l'acquisto; inoltre il servizio di abbonamento a YouTube, YouTube Premium, verrà preinstallato su POCO F4 GT; e per addolcire il tutto, i clienti potranno goderne gratuitamente per due mesi, beneficiando della visualizzazione offline senza pubblicità e dell'accesso ininterrotto ai contenuti video e musicali su tutta la piattaforma YouTube.

Disponibilità sul mercato

POCO F4 GT sarà disponibile su po.co e su Amazon in tre colori: Stealth Black, Knight Silver e Cyber Yellow. Sarà anche disponibile in due varianti, il tutto a partire dal 26 aprile ore 15:00:

8GB + 128GB: prezzo di vendita consigliato a €599,90

12GB + 256GB: prezzo di vendita consigliato a €699,90

Ovviamente, non possono mancare i prezzi Early Bird:

POCO F4 GT, fino alle 23.59 del 29/04: