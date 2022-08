POCO C40 è il nuovo entry-level estivo che costa... poco!

POCO C40: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

POCO C40 da 4GB+64GB è disponibile in Italia da domani 3 agosto in tre colorazioni POCO Yellow, Power Black e Coral Green al prezzo di €189,90, acquistabile sullo store ufficiale POCO. Non manca l'offerta Early Bird che consentirà di acquistarlo per 5 giorni a €169,90 a partire dalle ore 13.00 del 3 agosto fino alle 12:59 dell'8 agosto.