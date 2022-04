POCO C40 sarà un entry-level con un processore che non avete mai sentito

Il dispositivo di cui parliamo si chiamerebbe POCO C40 e consisterebbe in un dispositivo di gamma bassa . Esteticamente dovrebbe essere abbastanza simile al Redmi 10C che è stato già svelato, ma la sua vera peculiarità sarà il processore: non si tratterà né di un Qualcomm né di un MediaTek , ma ci sarà un SoC JR510 prodotto dalla Treswave.

Il dispositivo dovrebbe inoltre arrivare con una versione particolare della MIUI, la quale dovrebbe essere nota come MIUI Go. Ci aspettiamo che si tratterà di un equivalente di Android Go in veste Xiaomi.

Ancora non sappiamo nulla in merito al lancio di POCO C40, così come non conosciamo le probabilità di vederlo ufficialmente nel mercato italiano.