Pixel Notepad, il primo pieghevole Google, dovrebbe finalmente arrivare il prossimo autunno

Arrivano delle nuove confortanti notizie per coloro che aspettano Pixel Notepad , quello che dovrebbe arrivare sul mercato come il primo smartphone pieghevole della storia di Google .

Al momento non abbiamo novità sulle probabili specifiche tecniche di Pixel Notepad rispetto a quello trapelato nei mesi scorsi, i quali indicavano l'integrazione di un processore Tensor sviluppato in casa da Google, accoppiato a 12 GB di RAM e 512 GB di storage interno. Particolare attenzione sarà rivolta, come al solito per i Pixel, al comparto fotografico. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.