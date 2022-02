Pixel Fold potrebbe arrivare insieme ad Android 12L

In un mercato in cui i pieghevoli stanno prendendo sempre più piede, sembra che anche Google si sia finalmente deciso a lanciarsi in questo nuovo segmento.

Dopo aver visto i primi dettagli sui design e specifiche presunte del vociferato Pixel Fold, la seconda beta di Android 12L, la versione del sistema operativo Android che Google ha dedicato ai pieghevoli appunto, nasconde degli importanti riferimenti proprio sui questo dispositivo. All'interno della build infatti sono state scovate un paio di animazioni che mostrano la procedura di inserimento della SIM nel pieghevole.