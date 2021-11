Pixel Fold arriva nel 2022, ma non vi stupirà per la fotocamera

9to5Google ha svolto un approfondito teardown dell'ultima versione dell'app Fotocamera di Google, scovando dei nuovi e interessanti riferimenti al pieghevole che sta sviluppando Google. Il dispositivo sarebbe identificato dal nome in codice Pipit , e sfoggerebbe diversi sensori fotografici.

Torniamo a parlare di Pixel Fold , l'atteso e chiacchierato pieghevole di Google che alcune voci indicavano in arrivo addirittura insieme ai Pixel 6 . Questo non è avvenuto ma il Pixel Fold prima o poi arriverà .

Riassumendo, è emerso che Pixel Fold avrà almeno quattro sensori fotografici:

Fotocamera principale IMX363 da 12,2 megapixel

da Fotocamera ultragrandangolare IMX386 da 12 megapixel

da Due fotocamere frontali IMX355 da 8 megapixel Uno per il display esterno Uno per il display interno

da

Si tratterebbe dunque di un passo indietro generale rispetto al comparto fotografico che abbiamo visto su Pixel 6 e Pixel 6 Pro, dove Google ha mostrato le principali novità hardware rispetto alle generazioni precedenti. Infatti il sensore principale IMX363 da 12,2 megapixel è lo stesso visto su Pixel 5, ma anche su Pixel 3. Il sensore IMX386 è lo stesso che troviamo come grandangolo su Pixel 6, mentre il IMX355 da 8 megapixel potrebbe essere quello frontale. Rimane da capire se sarà integrato sotto lo schermo come accade per Galaxy Z Fold 3.

Negli attributi riferiti al Pixel Fold scovati nel codice da 9to5Google inoltre leggiamo "isPixel2022Foldable", il quale ci manda un chiaro segnale su quando aspettarci il primo pieghevole della storia di Google.