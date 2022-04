Pixel 7: non aspettatevi un'altra rivoluzione

Il noto leaker Yogesh Brar ha appena convidiviso alcuni interessanti dettagli su cosa aspettarci dal comparto hardware dei Pixel 7: per quanto riguarda la fotocamera non ci saranno novità rispetto a Pixel 6, ci saranno gli stessi sensori fotografici . Aspettiamoci però delle nuove ottimizzazioni software e nuove funzionalità per gli scatti fotografici.

I Google Pixel 6 e 6 Pro sono balzati agli onori della cronaca, anche ben prima del loro lancio ufficiale, per le numerose novità hardware e di design che hanno sfoggiato. Non dobbiamo aspettarci la stessa ventata di novità dai Pixel 7 .

Non ci aspettiamo particolari novità nemmeno in termini di processore e memorie annesse. La presentazione dei Pixel 7 dovrebbe avvenire, come da tradizione, in autunno 2022.