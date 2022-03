Pixel 7 si rimpicciolisce un po' e potrebbe arrivare prima dello scorso anno

Procedendo con ordine, secondo Young il display di Pixel 7 sarà leggermente più piccolo rispetto al suo predecessore. Difatti, il dispositivo dovrebbe montare un'unità da 6,3 pollici (invece che da 6,4" come il Pixel 6). Per quanto riguarda il 7 Pro, lo schermo non subirà cambiamenti rispetto al 6 Pro (si parla di un display sempre da 6,7").