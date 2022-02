Pixel 7 si mostra in tutte le sue angolazioni: alcune interessanti novità (aggiornato)

Torniamo a parlare di quello che arriverà sul mercato come il prossimo top di gamma di casa Google, il Pixel 7. Dopo i primi dettagli sulle presunte specifiche tecniche, vediamo come potrebbe essere il suo design.

Le immagini che trovate in galleria mostrano il presunto design di Pixel 7: vediamo un retro molto coerente con quello di Pixel 6, con la banda per le fotocamere orizzontale posta in rilievo. Il modulo fotografico sembra avere un alloggiamento a forma di ellisse più marcato rispetto a quanto visto su Pixel 6, mentre flash LED e microfono sarebbero posizionati sulla destra della banda.