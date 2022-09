Ehi Pixel 7 Pro! Ecco il primo unboxing

Il video è relativamente breve e non mostra particolari novità, ma quantomeno ci dà il piacere di vedere dal vivo il nuovo Pixel 7 Pro. Vediamo la scatola di vendita praticamente identica a quella confezionata per i Pixel 6, senza parti in plastica e il solito cavo per la ricarica.

Il dispositivo protagonista dell'unboxing è in colorazione nera, con la banda per le fotocamere grigia. Vediamo confermato il design del modulo fotografico posteriore, che poi sarà l'elemento che differenzierà in misura maggiore Pixel 7 Pro dal suo predecessore. Anteriormente vediamo un display con bordi leggermente curvi, e la fotocamera anteriore integrata nel foro centrale.

Secondo i rumor più accreditati, Google potrebbe lanciare i nuovi Pixel 7, assieme a Pixel Watch molto probabilmente, il prossimo 6 ottobre. Al momento BigG non ha riferito nessuna conferma ufficiale in merito alla data del 6 ottobre. Nel tempo abbiamo appreso come a Google piaccia cambiare i piani in merito al lancio di nuovi smartphone, quindi non date tutto per assodato quanto appreso finora.