Qualcuno avrebbe utilizzato il Pixel 7 Pro per tre settimane senza accorgersene

Dopo l'apparazione su Ebay, sembrerebbe che il nuovo Google Pixel 7 Pro – che verrà lanciato nell'autunno 2022 – sia stato nelle mani di un utente per circa tre settimane. In un post su Reddit, l'utente AMC20_ ha raccontato di aver acquistato su Facebook un dispositivo indicato come il "Pixel 6 Pro". Tuttavia, nelle mani dell'acquirente sarebbe arrivato un prototipo del Pixel 7 Pro.

A riguardo, l'utente ha affermato di aver utilizzato il dispositivo – di colore Obsidian - senza problemi per almeno tre settimane, prima che da remoto fosse reso inutilizzabile da Google. Difatti, accendendo lo smartphone compare direttamente il menu di ripristino (da dove si vede il nome in codice "Cheetah").