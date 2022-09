Pixel 7 in pre-ordine dal 6 ottobre, ecco anche le nuove custodie ufficiali

Torniamo a parlare dei prossimi smartphone top di gamma di casa Google, quelli di cui abbiamo già avuto un assaggio approfondito dopo l'ultimo Google I/O e che dovrebbero competere, almeno sulla carta, con i nuovi iPhone 14 che ha appena lanciato Apple.

Canale Telegram Offerte

Parliamo chiaramente dei prossimi Pixel 7 e Pixel 7 Pro, i flagship di casa Google che conosciamo già nella loro quasi totalità grazie ai recenti leak ufficiali e ufficiosi trapelati online nelle scorse settimane.

Dopo aver appreso le principali tempistiche per il loro debutto sul mercato, trapelano ulteriori dettagli sulla loro commercializzazione. Il video che vedete qui in basso è stato appena condiviso da Google e fa venire l'acquolina in bocca a coloro che aspettano i nuovi Pixel 7.