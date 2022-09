Siete pronti per i Pixel 7 e Pixel Watch? Google ci regala un nuovo video

Si torna a parlare dei prossimi smartphone top di gamma di casa Google, quelli di cui abbiamo già avuto un assaggio approfondito dopo l'ultimo Google I/O.

Parliamo chiaramente dei prossimi Pixel 7 e Pixel 7 Pro, i flagship di casa Google che sono ormai prossimi al lancio. Dopo aver appreso le ultime conferme in merito alla partenza dei preordini e sulle custodie ufficiali, andiamo a vedere di nuovo il look dei dispositivi.

Il video che trovate qui in basso l'ha appena condiviso Google. Si chiama Google Pixel Collection, un nome che riassume in pieno il contenuto. Le immagini infatti mostrano da vicino il look dei nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Vediamo velocemente il display e il retro, con le colorazioni che abbiamo già intravisto dai leak precedenti.