Ecco Pixel 7 e 7 Pro: il video hands-on arriva prestissimo

Torniamo a parlare dei prossimi smartphone top di gamma di casa Google, quelli di cui abbiamo già avuto un assaggio approfondito dopo l'ultimo Google I/O.

Parliamo ovviamente dei nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro, i flagship che promettono di proseguire sulla promettente via tracciata dai Pixel 6 dello scorso anno. Nelle ultime ore sono trapelati online interessanti dettagli sui nuovi modelli di Google.

Il video che trovate alla fine di questo articolo corrisponde a un primissimo hands-on dei Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Il video arriva da Unboxing Therapy che è riuscita a mettere le mani su un paio di prototipi quasi definitivi dei nuovi smartphone.

Le immagini mostrano i prototipi che riescono ad avviare il bootloader, dal quale estrapoliamo qualche interessante informazione sulle specifiche tecniche:

Pixel 7 ha a bordo 8 GB di RAM LPDDR5 , e il prototipo nel video integra 128 GB di storage interno.

di RAM , e il prototipo nel video integra di storage interno. Pixel 7 Pro ha a bordo 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage interno.

Ma oltre ai dettagli tecnici emergono interessanti dettagli anche sul design. Nel video vediamo Pixel 7 a confronto con Pixel 6. Il nuovo modello è più basso del predecessore e anche più stretto. Pixel 7 ha una larghezza di 73,20 mm mentre il modello precedente una larghezza di 74,92 mm. Relativamente al peso, Pixel 7 risulta più leggero, 195 grammi contro i 205 di Pixel 6.

Per il modello Pro le cose sono opposte. La larghezza va dai 75,89 mm del vecchio modello ai 76,68 del nuovo. Pixel 7 Pro ha uno spessore di 8,82 mm e il bump della fotocamera è di 11,50 mm, contro i 9,02 mm del 6 Pro e il relativo bump da 11,50 mm. In termini di peso non sembra cambiare nulla: Pixel 7 Pro pesa 209 grammi, un po' come il modello precedente da 208 grammi.

Quanto appena visto rimane ovviamente da confermare perché tutto è riferito a due prototipi non finali. Le specifiche hardware e di design potrebbero venire leggermente aggiornate da Google da qui alla presentazione ufficiale.