Pixel 7 potrebbe arrivare in Italia da subito

Google ha appena concluso uno dei Google I/O più ricchi di novità a livello hardware che abbia mai tenuto. Abbiamo visto il lancio di Pixel 6a, le nuove Buds Pro ma anche il preannuncio di Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Ora conosciamo ulteriori dettagli sui prossimi smartphone top di gamma di casa Google.

Nelle ultime ore Google ha infatti pubblicato la pagina ufficiale dedicata ai suoi Pixel 7 e Pixel 7 Pro. La novità positiva per noi è che la pagina è disponibile anche in Italia, cosa che non era accaduta con le generazioni di Pixel che non sono mai arrivate o che sono arrivate in un secondo momento per il mercato italiano, come Pixel 6.

Questo ci fa quindi ben sperare in un lancio in Italia che avverrà parallelamente a quello internazionale, e non come accaduto per Pixel 6, i dispositivi che si sono fatti attendere diversi mesi in Italia. Tutto ciò rimane soltanto un'ipotesi, che Google non ha confermato né smentito per il momento.