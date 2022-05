Pixel 7 e 7 Pro: smartphone nuovi, display vecchi

Già dall'annuncio di Pixel 7 e 7 Pro risultava chiaro che gli smartphone fossero "molto ispirati" ai dispositivi della passata generazione: nonostante il chip Tensor migliorato, il design dei prossimi smartphone di BigG sarà parecchio simile a quello Pixel 6 e 6 Pro e, a quanto pare, anche i display saranno praticamente identici.

Google non ha ancora rilasciato una lista esaustiva delle specifiche tecniche di Pixel 7 e 7 Pro, ma 9to5Google è comunque riuscita a scovare alcuni dettagli sui display degli smartphone: Google ha infatti creato due nuovi driver per i display, C10 (dove la C sta per "Cheetah", nome in codice di Pixel 7) e P10 (ovvero "Panther", nome in codice di Pixel 7 Pro).