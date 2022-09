I Pixel 7 potrebbero arrivare solo nella seconda metà di ottobre

Sappiamo ormai con certezza che l'evento di presentazione ufficiale si terrà il prossimo 6 ottobre. Questo gap di 12 giorni tra la presentazione e il debutto sul mercato è abbastanza fisiologico, e si verifica praticamente per tutti i nuovi top di gamma lanciati sul mercato.

Ci aspettiamo che tra il 6 e il 18 ottobre Google comunque aprirà i preordini per i nuovi smartphone, con i quali magari sarà possibile accedere a qualche interessante promozione di lancio. Vi ricordiamo che lo stesso accadde per i Pixel 6 dello scorso anno, che però non arrivarono immediatamente nel mercato italiano.

L'incognita per noi italiani è proprio questa, ovvero capire se Google deciderà di lanciare i nuovi flagship sin da subito anche nel mercato italiano. Per i Pixel 6 questo non è accaduto, con i dispositivi che sono arrivati ufficialmente sul mercato soltanto diversi mesi dopo il debutto sugli altri mercati europei.

Oltre ai Pixel 7 arriverà anche Pixel Watch, e secondo quanto appena trapelato online il nuovo smartwatch di Google debutterà sul mercato non prima del 4 novembre.

Vi ricordiamo che l'evento del 6 ottobre di Google sarà molto ricco. Oltre ai Pixel 7 verranno ufficializzati il nuovo Pixel Watch, e altri dispositivi smart come il nuovo Nest Doorbell, il campanello smart di Google, e Nest Wifi Pro.