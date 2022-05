Pixel 7 e 7 Pro svelati da Google: nuovo chip Tensor, stesso design (o quasi)

In uscita in autunno, ma non sappiamo se da subito in Italia, i Pixel 7 avranno la nuova versione di Google Tensor, il SoC che ha debuttato lo scorso anno sui Pixel 6, e che è votato tanto alla "potenza" quanto al machine learning, per abilitare tutte le meraviglie fotografiche di cui i Pixel sono capaci, e non solo.

Immagini a parte, Google non ha confermato nient'altro di Pixel 7 e 7 Pro, ma del resto non ci aspettavamo niente di più. È quindi sicuro il design molto simile agli attuali modelli, in linea con i leak già circolati da tempo al riguardo. Triplice fotocamera per il 7 Pro (principale, grandangolo e zoom), duplice per Pixel 7 (niente zoom), proprio come sui modelli dello scorso anno. Sembra insomma che ci troveremo davanti ad una iterazione, piuttosto che una rivoluzione, ma ciò non li rende meno interessanti.