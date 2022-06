Qualcuno starebbe provando a vendere un Pixel 6a prima del lancio ufficiale

Nils Ahrensmeier su Twitter , infatti, ha individuato un venditore che su Facebook starebbe provando a vendere un Pixel 6a – ancora non ufficialmente immesso sul mercato – dalla Malesia . Tra l'altro, pare che si tratti della stessa persone che avrebbe pubblicato un unboxing del dispositivo su TikTok. Lo smartphone, comunque, è stato messo in vendita a poco più di 500$.

Sembrerebbe che non ci sia pace per Google . Dopo che qualcuno ha provato a vendere online sia il Pixel 7 che il 7 Pro, ora è stato registrato qualche tentativo riguardo Pixel 6a.

Il nuovo dispositivo di Google, ricordiamo verrà lanciato ufficialmente il 21 luglio. Non è escluso, dunque, che possa essere proprio lui il dispositivo in vendita su Facebook. Tuttavia, sicuramente non è sicuro né consigliato acquistare un telefono prima dell'immissione ufficiale sul mercato.