Pixel 6a ufficiale: tanto da amare, tanto da risparmiare

Scheda Tecnica Google Pixel 6a

Schermo : 6,1'' gOLED, FHD+, 60Hz

: 6,1'' gOLED, FHD+, 60Hz CPU : Google Tensor con GPU ARM Mali G78 MP20

: Google Tensor con GPU ARM Mali G78 MP20 RAM : 6 GB

: 6 GB Archiviazione : 128 GB

: 128 GB Fotocamera posteriore : Principale : 12 megapixel Sony IMX363, OIS Grandangolo : 12 megapixel Sony IMX386

: Fotocamera frontale : 8 megapixel IMX355, FOV 84°, fuoco fisso

: 8 megapixel IMX355, FOV 84°, fuoco fisso Connettività : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, eSIM, GPS L1, USB-C 3.0

: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, eSIM, GPS L1, USB-C 3.0 Dimensioni : 71,8 x 152,16 x 8,85 mm

: 71,8 x 152,16 x 8,85 mm Batteria : 4.400 mAh con ricarica a 18 Watt

: 4.400 mAh con ricarica a 18 Watt OS: Android 12

Dal punto di vista del design, Pixel 6a ha molto in comune con i fratelli maggiori. "L'iconica" barra per le fotocamere posteriori (principale e grandangolo - non le stesse di Pixel 6) è sempre lì, assieme al frame metallico, e l'interfaccia è ovviamente quella di Android 12, con il Material You.

Vivaci (ma non troppo) anche i colori: Chalk, Charcoal e Sage. Casomai non vi piacessero, ci sono anche le custodie ad-hoc, che sono traslucide, e possono quindi creare combinazioni inedite.