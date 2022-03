Pixel 6a si mostra per la prima volta: è questa la confezione di vendita?

Ora che i Pixel 6 sono una realtà affermata nel panorama smartphone, anche in Italia, è ora di pensare a Pixel 6a.

Quello che potrebbe arrivare sul mercato come il prossimo medio-gamma di casa Google durante il prossimo Google I/O che si terrà a maggio è trapelato in una prima immagine online. Lo scatto che vedete nella galleria in basso mostra la presunta confezione di vendita di Pixel 6a. Da questa il dispositivo appare dal retro, dove si vede un modulo fotografico praticamente identico a quello di Pixel 6.