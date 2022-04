La fotocamera di Pixel 6a non avrà le ultime chicche di Google

Pixel 6a sarà il prossimo smartphone che lancerà Google sul mercato e abbiamo già conosciuto alcune delle sue peculiarità grazie ai leak emersi nelle settimane precedenti. Nelle ultime ore ne sono emersi altri poco confortanti sulla fotocamera.

Sembra infatti che, stando a quanto scovato da Kuba Wojciechowsk, il nome in codice di Pixel 6a, che corrisponde a bluejay, sarebbe stato escluso dai dispositivi Google sui quali mostrare i suggerimenti per la modalità Movimento nell'app Fotocamera. La modalità Movimento è la chicca più recente introdotta da Google e permette di scattare in panning o esposizione lunga creando degli interessanti effetti grafici.