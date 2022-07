L'arma in più di Pixel 6a con la Gomma Magica, in arrivo su Pixel 6

Abbiamo anche provato la novità su Pixel 6a, potete averne un esempio guardando gli scatti e confronti che trovate proprio qui in basso:

Con Pixel 6a Google ha lanciato una nuova modalità d'uso della Gomma Magica: si tratta della possibilità non di cancellare ma di rendere più uniforme la presenza di un oggetto nel contesto fotografato.

La Gomma Magica è una funzionalità di editing fotografico che Google ha sviluppato con l'obiettivo di rimuovere oggetti indesiderati dagli scatti, come persone o oggetti sullo sfondo. La feature funziona in modo egregio sui Pixel 6, e successivamente è arrivata anche per alcuni modelli delle generazioni precedenti.

Negli scatti si nota la presenza di oggetti che, per tonalità, stonano con il contesto generale. Selezionandoli con Gomma Magica, sarà possibile rendere il loro colore più uniforme con l'ambiente fotografato. Guardando gli esempi possiamo dire che la funzionalità ha il suo senso: le immagini sono piacevoli, e potrebbe essere una valida alternativa quando la rimozione dell'oggetto non è possibile, visto che magari è troppo grande rispetto alla scena fotografata e la successiva interpolazione non sarebbe adeguata.

Quanto abbiamo appena visto è già disponibile per i Pixel 6a, e arriverà per Pixel 6 e Pixel 6 Pro dal 28 luglio, ovvero dallo stesso giorno in cui partiranno le spedizioni di Pixel 6a.