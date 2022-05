Pixel 6a: lettore di impronte diverso rispetto a Pixel 6

La notizia ha una certa rilevanza, in quanto un certo numero di utenti avevano lamentato l'incoerenza e inaffidabilità della soluzione dei peraltro ottimi smartphone di Google, con l'azienda che aveva provato a giustificarsi dietro ai suoi algoritmi di sicurezza avanzati.

A questo punto non si sa ancora in che modo il nuovo lettore sarà diverso e non possiamo garantire se sarà meglio o meno, ma il cambiamento non può che essere visto positivamente, almeno in prospettiva. Ricordiamo che Pixel 6a sarà disponibile in Italia a fine luglio. Ancora non abbiamo indicazioni sui prezzi, ma pre-ordine internazionale partirà il 21 luglio a 449$.