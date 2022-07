Disponibili le prime "immagini" di Pixel 6a

Ci sono immagini e immagini, e se per quanto riguarda l'aspetto il nuovo Pixel 6a non aveva più segreti per noi, le immagini del sistema operativo, cioè i firmware, non erano ancora state diffuse.

Pixel 6a esce con le patch di aprile, ma Google promette di anticiparle

Le due immagini sono solo per operatori locali:

Android 12.1 — SD2A.220601.004 (Verizon, Verizon MVNO) - immagine e OTA

Android 12.1 — SD2A.220601.001.A1 (operatori giapponesi - JP) - immagine e OTA

Verizon è ovviamente un operatore degli Stati Uniti e Google non ha ancora pubblicato una build globale, quindi non si può dire che differenze ci siano. Inoltre a quanto sembra le due immagini non sono ancora state rilasciate come OTA ai dispositivi compatibili.

L'elenco sopra delle immagini fornisce inoltre la conferma che il Pixel 6a è ufficialmente chiamato in codice "bluejay", notizia che già si sapeva da un anno ma che ora è definitivamente appurata.

Per quanto riguarda i Pixel 6a usciti finora, tutti hanno la versione con patch di sicurezza di aprile (SD2A.220123.051.A3), cioè il firmware con cui è stato presentato (11 maggio) e infatti gli utenti riceveranno un avviso dall'app Security Hub. Il telefono esegue Android 12L e non QPR3.

La cosa non sorprende, anche i Pixel "a" precedenti sono stati rilasciati con patch di sicurezza "vecchie" di qualche mese:

Pixel 4a, lanciato ad agosto, aveva le patch di maggio

Pixel 5a, lanciato a fine agosto, aveva le patch di giugno

Detto questo, evidentemente Google non vuole ripetere gli errori del passato e mentre aveva previsto di rilasciare le patch di agosto lunedì 1 agosto, poi ha cambiato idea e deciso di anticiparle di qualche giorno. Quindi chi avvierà il suo Pixel 6a dovrebbe trovarsi già all'avvio l'aggiornamento al firmware globale, che secondo i dati ufficiali dovrebbe essere questo:

SD2A.220601.003

Il problema è che secondo Verizon questo aggiornamento non contiene le patch di agosto, bensì quelle di giugno, quindi al momento non è chiaro quale firmware arriverà sui dispositivi. Contattata a proposito, l'azienda non ha ancora risposto, ma sicuramente non appena verrà distribuito sarà tutto più chiaro.

L'altra notizia importante del giorno è che Google ha ufficialmente iscritto i nuovi Pixel 6a nel programma beta di Android 13, quindi gli utenti interessati potranno saltare tutta la questione degli aggiornamenti e provare subito il nuovo sistema operativo del robottino, ormai vicino alla stabile.

Qui sotto ricapitoliamo le specifiche principali di Google Pixel 6a